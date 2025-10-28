Venga La Alegría | Programa 28 de octubre Parte 1 | Nodal en el ‘ojo del huracán’ y lo mejor del Exatlón

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 28 de octubre 2025, parte 1: Mientras es señalado por ser captado en presunto ‘estado inconveniente’, Christian Nodal enfrenta su proceso por presunta falsificación de firmas; Adrián Di Monte reacciona a la eliminación de Sandra Itzel de La Granja VIP, Lupillo Rivera revela quién llevará sus asuntos legales al faltar, Freddy Ortega habla de su reciente acusación, Jorge Ortiz de Pinedo revela detalles de su fiesta mexicana, Laura Zapata habla de los hoyos que encontró en el cuerpo de su abuelita y Carlos Espejel opina sobre la polémica de Cazzu y Nodal por la manutención de Inti.

Además, lo más destacado del Exatlón, la pasarela de catrinas de neón, todo sobre el síndrome mielodisplásico, la receta de pescadillas de surimi, un poderoso ritual de Día de Muertos y mucho más.