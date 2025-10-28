Venga La Alegría | Programa 28 de octubre Parte 2 | Sandra Itzel detalla cómo fue su relación con Lis Vega antes de entrar a La Granja VIP y mucho más
La Bea es la nueva capataz, Sandra Itzel explica cómo era su relación con Lis Vega antes de entrar a La Granja VIP, todas las emociones del Sin Palabras y mucho más.
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 28 de octubre, parte 2: La Bea es la nueva capataz en La Granja VIP, Sandra Itzel rompe el silencio y explica cómo era su relación con Lis Vega antes de entrar a La Granja VIP, todas las emociones del Sin Palabras con Mauricio Barcelata como juez, los imperdibles consejos sobre la vida sexual y la falta de ejercicio y mucho más.
