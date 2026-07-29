¿Juan Gabriel dejó temas inéditos? Esto se sabe sobre el lanzamiento de “Todas las noches”

Juan Gabriel habría dejado toda una serie de temas inéditos a un hombre llamado Martín Padilla para su publicación póstuma. Según relata Martín, estas canciones no sólo fueron un regalo sino también una encomienda. Iván Aguilera, heredero universal del artista, ya ha sido notificado al respecto. Mientras salen a la luz más novedades, pronto se lanzará el sencillo “Todas las noches”. Aquí los detalles.