Venga La Alegría | Programa 4 de diciembre Parte 2 | El pacto de Adame y Fabiola en La Granja VIP y la reciente polémica del Sin Palabras

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 4 de diciembre 2025, parte 2: El pacto que hicieron Adame y Fabiola y la jugada maestra de Sergio, en La Granja VIP, los celestes se dicen más motivados que nunca en el Exatlón, lo de Sergio Sepúlveda y Flor Rubio en el Sin Palabras, los mejores juegos y más.