Conoce la razón por la que debes poner canela en el árbol de Navidad

La Navidad es un momento mágico que está cargado de simbolismo, rituales y de mucha energía. En esta fecha se usa mucho la decoración en todos sus aspectos pero hay algunos gestos espirituales que nos ayudan a elevar la vibración del hogar y abrir caminos en conducción a la abundancia.

Un gesto simple es el de colocar canela en el árbol de Navidad. El Feng Shui lo recomienda no solo por su aroma cálido sino porque ayuda a renovar las energías.

La canela es una especia que ayuda a atraer buena suerte, prosperidad económica y protección energética durante el cierre del año.

¿Cuál es el motivo deponer canela en tu árbol de Navidad?

El Feng Shui, manifiesta que el árbol navideño es un portal energético que capta y distribuye vibraciones positivas dentro del hogar. Además representa lo que es el elemento madera que se relaciona con el crecimiento, la disciplina, la fuerza interna y la claridad mental.

Al incorporar canela, lo que haces es una combinación energética poderosa: madera y fuego aromático= expansión, atracción y renovación.

Además la canela es conocida por atraer dinero, abundancia material, oportunidades nuevas, protección espiritual y armonía familiar. El aroma que despide esta especia ayuda a activar el flujo energético en casa, limpia bloqueos y establece un ambiente ideal para intenciones financieras, emocionales y espirituales hacia el Año Nuevo.

¿Cómo utilizar canela en tu árbol de Navidad?

Incorporar canela en tu decoración navideña es sencillo, práctico y muy efectivo. Aquí tienes las mejores maneras de hacerlo:

Soplar canela en polvo al árbol

El Feng Shui manifiesta que se debe soplar canela sobre el árbol de Navidad. El procedimiento es fácil, tienes que tomar canela en polvo en tus manos, te acercas al árbol con intención y serenidad.

Luego vas a soplar suavemente mientras visualizas: abundancia entrando en tu vida, tus metas económicas fluyendo, un cierre de año ligero, protegido y próspero.

Varitas de canela como esferas decorativas

Otra opción es la de utilizar canela para colocarlo en ramos o varitas en el árbol. Debes agruparlos o tres varitas de canela. Amárralas con un listón rojo y las colocar entre las ramas como si fueran las esferas.

Vas a atraer la energía positiva pero además su aroma actúa como repelente natural contra: mosquitos, arañas y hormigas. Perfecto para quienes usan árboles naturales.

Canela en pequeños paquetes decorativos

Por último puedes envolver la canela en pequeñas bolsitas de tela o papel decorativo y colocarlas estratégicamente en el árbol.

Estos paquetitos representan regalos simbólicos de abundancia y ayudan a distribuir la energía de la canela de manera uniforme en el espacio