Viral: Un mapache es encontrado borracho en el interior de una licorería

El mapache es un animal muy curioso que a todos les genera mucha ternura, debido a la forma de sus patas, su pelaje y su urgente necesidad de meter todo al agua. ¿Quién diría que dicho ejemplar sería el protagonista de un robo a licorería? Los hechos han generado mucho impacto en los usuarios.

Las imágenes de los sucesos han generado mucho impacto, puesto que al final encontraron al pequeño peludo totalmente borracho, haciendo que el caso se haga viral. Para que sepas cómo ocurrieron los hechos, te contaremos todo lo que se sabe.

¿Dónde ocurrió el robo a la licorería?

Todo empezó en Ashland, Estados Unidos, donde el sábado pasado se anunció que alguien había entrado a una tienda ABC a la fuerza. Al llegar el oficial a la escena del crimen, se encontró con que el responsable había saqueado varios estantes del área de licorería, encontrando varias botellas rotas en el suelo.

Al seguir investigando, su camino lo llevó al baño, donde encontraría al responsable, que se trataría de un pequeño mapache, quien se encontraba completamente borracho en el suelo. Las imágenes del animal han generado mucha risa entre los usuarios por la forma en que ocurrieron los hechos, además de hacerse viral.

Todos los hechos fueron divulgados por la cuenta de Facebook Hanover County Animal Protection and Shelter, en donde se reconoció al oficial del Departamento de Protección Animal que atendió la situación para proteger al mapache y su actitud ante el llamado de auxilio de la población.

¿El mapache es peligroso?

Entre los mitos que rondan sobre los mapaches está que son animales agresivos, pero no son así. El portal de Critter Control of Kaw Valley explica que suelen ser ejemplares que prefieren evadir la pelea; solamente suelen atacar cuando se sienten acorralados y amenazados.

Por esa razón, ante lo ocurrido en la licorería con el animal borracho que se hizo viral, es importante que llamemos a un centro de control animal, puesto que serán los encargados de atrapar al pequeño de forma segura y reubicarlo a su hábitat natural.