Reportan separación en la familia Aguilar

A pasado más de un año desde que Aneliz Aguilar, hija de Pepe Aguilar, se comprometió con Luis Rodrigo Castillo. Sin embargo, hay rumores de que el amor llegó a su fin.

EN EXCLUSIVA: Cibad Hernández CONFIESA que no tiene una buena relación con los hijos de Alicia Villarreal [VIDEO] En exclusiva para Ventaneando, Cibad Hernández confiesa que no tiene una relación cercana con los hijos de Alicia Villarreal. No obstante, su hija Alexa sí es cercana a la cantante.

¿Se rompió el compromiso entre Aneliz Aguilar y Luis Rodrigo Castillo?

Hay muchos rumores en torno a la relación de Aneliz y Luis Rodrigo ya que todo apunta al fin del compromiso debido a que en la cena de Acción de Gracias de los Aguilar, Castillo no asistió.

Por medio de las redes sociales, Pepe Aguilar, compartió una serie fotografías de su celebración de Thanksgiving y se puede ver a sus hijos Aneliz, Ángela y Leonardo Aguilar. También aparece su esposa, Christian Nodal y un amigo de la familia.

Por supuesto que el gran interrogante surgió ya que el gran ausente fue Luis Rodrigo quien debería haber estado en este evento que es tan importante para la familia.

Luego de esto los internautas comenzaron a investigar en las redes sociales y descubrieron que Aneliz Aguilar no tiene ninguna foto con Luis Rodrigo en sus cuentas personales. Tampoco sale presumiendo su anillo de compromiso e incluso han llegado a notar que no lo usa.

Sin embargo es importante aclarar que la hija del mayor de Pepe Aguilar, siempre se ha caracterizado por mantener su vida privada en su intimidad y lejos del público ya que ni siquiera presumió su compromiso en las redes sociales como sí lo hizo su padre.

La hermana de Ángela Aguilar se comprometió el pasado octubre del 2024 y fue su padre el que lo publicó por todos lados.

¿Quién es Luis Rodrigo Castillo?

Luis Rodrigo Castillo, es un abogado y políglota. Se desempeñó como presidente de la Sociedad de Arbitraje Internacional de Derecho de Miami y asistente de investigación en el Instituto de Política Exterior de Johns Hopkins SAIS, en Washington.