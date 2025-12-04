Estos son los 3 signos del zodiaco que la pasarán mal en diciembre 2025

Estamos en el mes de diciembre donde se lleva a cabo un cierre, se hacen reflexiones y ajustes profundos. Muchos también lo toman como una época de celebración pero hay tres signos del zodiaco que este mes será todo un desafío emocional y espiritual que los hará tocar fondo.

Si bien la energía será pesada, la astrología indica que es un proceso que se debe atravesar para poder renacer más fuertes, más sabios y sobre todo para prepararlos para el 2026.

Hay personas que ya están atravesando un proceso de desmotivación, de agotamiento o emocionalmente inestable, es porque tu signo solar o ascendente esté atravesando uno de estos tránsitos intensos.

¿Cuáles son los signos del zodiaco que tocarán fondo?

Géminis

Géminis atraviesa un mes donde nada parece tener sentido. Sienten que las ideas no fluyen, el entorno está pesado y las responsabilidades se sienten mucho más grande de lo normal.

Tranquilo porque este descenso emocional no es para siempre sino una señal del cosmos para impulsar un cambio necesario. El fin de un ciclo que ya no funciona.

Puede que Géminis sienta que este podría ser el peor momento de su vida, pero el universo está trabajando para revelar qué personas, hábitos o situaciones ya no tienen lugar en tu futuro.

Los días más importantes para los signos del Zodiaco en diciembre 🔮 pic.twitter.com/O1rgSsLcoL — ▲Horóscopo Negro▲ (@horoscoponegro) December 1, 2025

La felicidad, el amor y el éxito no están lejos; simplemente requieren un cierre profundo antes de manifestarse.

Sagitario

En cuanto a Sagitario tenemos que decir que pueden atravesar un derrumbe, donde los planes no resultan, las amistades se alejan y las decisiones pueden generar dudas. Este es el signo más positivo pero parece apagarse.

Nada dura para siempre, ni el dolor. La oscuridad emocional es temporal y los sentimientos actuales no son permanentes. Tienen que recordar que su resiliencia es mucho más poderosa de lo que imagina. Si hoy llora, mañana avanza.

Piscis

Por último tenemos a Piscis que es el que peor se siente, según los astrólogos. Su sensibilidad aumenta la caída, la duda y la decepción. Este mes tiene una carga emocional que te dejará sin energía, sin motivación ni claridad.

Tienes que permitirte llorar, quejarte y admitir que está agotado. Es válido tocar fondo, pero no es válido quedarse ahí para siempre. Eres un signo mucho más fuerte de lo que crees y has superado situaciones más complejas.

