Muere famosa de la televisión a los 45 años y dejó a cuatro hijos

Criscilla Anderson de 45 años, ha dejado conmocionado al mundo del espectáculo debido a que se confirmó su muerte. La lamentable noticia se dio a conocer por medio de las redes sociales, donde además de despedirla dieron a conocer las causas de su muerte.

¿Cuál fue la causa de muerte de Criscilla Anderson?

Por medio de Instagram, una amiga cercana de Criscilla Anderson, dio a conocer que la famosa tenía cáncer y lamentablemente la enfermedad había hecho metástasis en otras partes del cuerpo.

"Mi corazón está destrozado al compartir esto. Le prometí a Criscilla que caminaría este camino con ella siempre que no pudiera mantenerse en pie, y rezo para que sepa lo intensamente que fue amada", detalló.

Lindsey reveló el mensaje post mórtem que dejó la estrella de televisión, quien aseguró que tras su muerte estaría en paz y “rodeada de amor”.

"Si estás leyendo esto, finalmente he caído en los brazos de Jesús, pacíficamente y rodeada de amor… Por favor, no te quedes en la oscuridad de este momento. Luché duro y amé profundamente. No me he ido... estoy en casa”, señaló.

También se pronunció al respecto la ex pareja de Criscilla Anderson, quien rompió el silencio y le dejó un tierno mensaje de despedida, haciendo hincapié en que la familia quedó destrozada.

“El cielo ganó una estrella hoy, los corazones de la familia están destrozados. Nuestras mentes están confusas. Nuestras vidas nunca serán las mismas. La casa está más silenciosa porque faltas tú. Los bebés son resilientes y fuertes como siempre. Hicimos un buen trabajo con ellos”, dijo.

My heart hurts 💔 you fought so hard. I’ve cried a lot today. 15 years of friendship wasn’t long enough. The only peace I have in this moment is you are with Jesus.



Crisilla best dancer, great friend, incredible mom, child of God. Rest easy sister. May your memory be a blessing… pic.twitter.com/DMlDX4zq0r — Kaya Jones (@KayaJones) December 3, 2025

La famosa tenía cuatro hijos por lo que tras su muerte quedaron bajo el cuidado de su ex pareja.

¿Quién fue Criscilla Anderson?

Criscilla Anderson fue una estrella de televisión y bailarina. Su talento la llevó a formar parte de los bailarines de Britney Spears, Rihanna y Snoop Dogg. Ella fue animadora de los Dallas Cowboy de la NFL; además alcanzó la fama internacional al aparecer en el reality Country Ever After.

En el año 2018, Criscilla fue diagnosticada con cáncer de colon en etapa 4. Si bien estuvo sometida a diversos tratamientos, la enfermedad hizo metástasis.