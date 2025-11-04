Venga La Alegría | Programa 4 de noviembre Parte 1 | Aleida Núñez desaprueba la operación de ojos de Ninel Conde y el nuevo fichaje del Exatlón

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 4 de noviembre 2025, parte 1: Martha Julia reacciona a la foto de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, Aleida Núñez desaprueba el cambio de color de ojos de Ninel Conde, Ludwika Paleta y Nicolás Haza revelan cómo ha sido trabajar juntos, Rocío Sánchez Azuara explica qué y cómo le robaron, Violeta Isfel responde a sus detractores y Sergio O’Farrill alza la voz por las JNS. Además, lo más destacado del Exatlón, las novedosas extensiones de cejas, consejos de la tanatóloga y un poderoso ritual para invocar al arcángel Chamuel.