Venga La Alegría | Programa 4 de noviembre Parte 2 | Omahi rompe el silencio y aclara sus actitudes en La Granja VIP y los mejores juegos
Omahi responde a la polémica con Rey Grupero y rompe el silencio sobre su participación en La Granja VIP; los consejos para mejorar la vida sexual, todas las emociones del Sin Palabras y los mejores juegos.
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 4 de noviembre, parte 2: Omahi responde a la polémica con Rey Grupero y rompe el silencio sobre su participación en La Granja VIP; los consejos para mejorar la vida sexual, todas las emociones del Sin Palabras y los mejores juegos.
