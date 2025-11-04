¡Sin Plan! Estos son los museos que puedes visitar GRATIS los domingos en Ciudad de México

¿Sin planes para el fin de semana? Cada domingo, la Ciudad de México se convierte en un gran espacio cultural abierto para todos. Distintos recintos culturales ofrecen entrada gratuita con el fin de acercar a los capitalinos y turistas al arte, la historia y la ciencia.

A continuación, te dejamos varias opciones de museos que puedes visitar, hay para todos los gustos, del clásico al contemporáneo, desde Chapultepec hasta el Centro Histórico.

Museos gratis en CDMX para visitar el fin de semana

El Museo Nacional de Antropología, uno de los más emblemáticos del país, permite el acceso sin costo a visitantes nacionales, convirtiéndose en una cita obligada para conocer las raíces y civilizaciones que dieron forma a México.

Los domingos, el Museo Tamayo abre sus puertas gratuitamente para ofrecer un recorrido por colecciones nacionales e internacionales que dialogan con el presente.

En Chapultepec, el Museo de Arte Moderno es otra parada ideal para apreciar obras de Frida Kahlo, Remedios Varo y Rufino Tamayo.

Si lo tuyo es caminar por las calles del corazón del Centro Histórico, el Museo de la Ciudad de México ofrece entrada libre ese día, con exposiciones que narran la evolución urbana y cultural de la capital. A pocos pasos, el Museo del Estanquillo, también recibe visitantes sin costo, convirtiéndose en un sitio imperdible para los amantes de la fotografía, la caricatura y la historia contemporánea.

Así, entre historia, arte y naturaleza, los domingos se han transformado en una oportunidad perfecta para explorar la ciudad sin afectar el bolsillo.

