China facilita los viajes internacionales con 10 nuevas medidas de entrada y salida

Entre las principales novedades figura la ampliación del programa de tránsito sin visado por 240 horas, que ahora abarca 65 puertos, incluidos cinco nuevos en la provincia de Guangdong: el puerto de Pazhou en Guangzhou, Hengqin, el puente Hong Kong-Zhuhai-Macao, el puerto de Zhongshan y la estación ferroviaria de alta velocidad de West Kowloon.

Los viajeros de 55 países podrán entrar en China sin visado por un máximo de 10 días antes de continuar hacia un tercer destino. A partir del 20 de noviembre, los visitantes extranjeros también podrán rellenar su tarjeta de entrada en línea antes de aterrizar, agilizando los trámites fronterizos.

Las medidas incluyen, además facilidades para los residentes de la parte continental de China que viajan a las regiones de Hong Kong, Macao y Taiwan, así como para los residentes de Taiwan que visitan la parte continental.

En un anuncio paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China amplió su política de exención de visado: los ciudadanos de países como Francia disfrutarán de acceso sin visado hasta finales de 2026, y desde el próximo lunes, Suecia se sumará a la lista de países con entrada libre de visado a China.

