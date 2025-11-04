Modelo es hallada sin vida en su bañera; este sería el músico involucrado en la muerte

De última hora se reportó que esta modelo fue encontrada sin vida en un hotel. Según los primeros boletines informativos, todo indica que hay un músico involucrado, quien sería el máximo sospechoso. Ante eso, los fanáticos de Hsieh Yu-hsin (mejor conocida como Iris Hsieh) lamentan el desafortunado deceso de la joven de 31 años.

¿Qué le pasó a la modelo encontrada sin vida en su bañera?

La muerte de la modelo de Only Fans oriunda de Taiwán se habría concretado en la recámara de su hotel, donde se alojaba en Malasia. El motivo de su llegada a dicho país fue para grabar un video con el rapero llamado Namewee. Y es que justamente el músico indicó que él la encontró en la bañera de su habitación, intentó reanimarla y sin conseguirlo… llamó a emergencias.

Según los diversos reportes locales, había sustancias ilícitas, entre ellas pastillas azules que serían éxtasis. El rapero en un principio dijo que no consumió drogas, pero las pruebas toxicológicas indicaron lo contrario. En ese sentido, fue juzgado por ese delito y salió bajo fianza.

Sin embargo, para conocer la verdad alrededor de la muerte de la influencer se tendrán que recabar las pruebas necesarias y saber si su muerte fue provocada o no. Ante eso, el rapero dijo que él está tranquilo y que en unos meses se sabrá la verdad de la terrible muerte de la joven.

¿Quién era la modelo, Iris Hsieh?

Esta influencer era popular por sus labores como modelo en la plataforma de contenido para adultos, Only Fans. En su Instagram contaba con 547, 000 seguidores y así se encontraba entre las personalidades más populares de Taiwán. En estos momentos no hay más avances en la investigación y tampoco se sabe si ya despidieron los restos de la personalidad de internet.

Y es que probablemente el papeleo entre países pudo complicarse, además de que las investigaciones siguen en curso. Ante eso, sus fanáticos lloran la prematura muerte de una joven famosa gracias a la era digital.