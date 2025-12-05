Venga La Alegría | Programa 5 de diciembre Parte 1 | La demanda de Nodal a Cazzu, respuesta de Alicia Villarreal a Melenie y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 5 de diciembre 2025, parte 1: Alicia Villarreal le responde a Melenie por su desaprobación de Cibad Hernández, Nodal demanda a Cazzu por la manutención de Inti, recordamos a Eduardo Manzano, Jorge Ortiz de Pinedo luce notable mejoría, Dua Lipa se despide de CDMX, Vanessa Guzmán busca regresar a la actuación y la visita de Miel San Marcos. Además, un capítulo más de la rivalidad de Mati y Evelyn en Exatlón, la pasarela con los mejores looks para las posadas, la Salvación de Kim en La Granja VIP, recetas originales para el pavo navideño, los mejores juegos y más.