Venga La Alegría | Programa 5 de diciembre Parte 2 | La primera Semifinal de Chef al Instante y el cumpleaños de Pato Borghetti

Celebramos el cumpleaños de Pato en el Sin Palabras, todas las emociones de la primera Semifinal de Chef al Instante con Ricardo y Mauricio y mucho más.

TV Azteca

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 5 de diciembre 2025, parte 2: Adame advierte sobre las estrategias de Kim en La Granja VIP, celebramos el cumpleaños de Pato en el Sin Palabras, todas las emociones de la primera Semifinal de Chef al Instante con Ricardo y Mauricio y mucho más.

