Venga La Alegría | Programa 5 de septiembre Parte 1 | Florinda Meza reaparece y arremete contra sus detractores, Emilio Osorio aclara lo de Leslie Gallardo y Viviann Baeza

Florinda Meza reaparece para arremeter contra sus detractores y para hablar de su documental, Alejandro Sanz conquista Puebla y Emilio Osorio habla de Leslie Gallardo y Viviann Baeza.

Florinda Meza reaparece para arremeter contra sus detractores y para hablar de su documental, Alejandro Sanz conquista Puebla y Emilio Osorio habla de Leslie Gallardo y Viviann Baeza. Además, Ime Tuñón busca revancha en La Academia VLA, la pasarela, la receta, el resumen de Rosario Tijeras 4 y mucho más.

