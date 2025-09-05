Venga La Alegría | Programa 5 de septiembre Parte 2 | Se revelan a los críticos de La Granja VIP y el cuarto participante de La Academia VLA, segunda temporada
Verónica Montes habla de su enfermedad autoinmune, Gaby Mellado revela sus malas experiencias con Ana Brenda Contreras, la revelación de los críticos de La Granja VIP, el cuarto participante de La Academia VLA y mucha diversión.
TV Azteca
Mane de la Parra reacciona a los cuestionamientos por los hijos y la luna de miel, Verónica Montes se sincera y habla de su enfermedad autoinmune, Gaby Mellado revela sus malas experiencias con Ana Brenda Contreras, el resumen del Exatlón CUP y las picosas revelaciones de Los curiosos de la calle. Además, La revelación de los críticos de La Granja VIP, el cuarto participante de La Academia VLA y mucha diversión.
