inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

Venga La Alegría | Programa 5 de septiembre Parte 2 | Se revelan a los críticos de La Granja VIP y el cuarto participante de La Academia VLA, segunda temporada

Verónica Montes habla de su enfermedad autoinmune, Gaby Mellado revela sus malas experiencias con Ana Brenda Contreras, la revelación de los críticos de La Granja VIP, el cuarto participante de La Academia VLA y mucha diversión.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Mane de la Parra reacciona a los cuestionamientos por los hijos y la luna de miel, Verónica Montes se sincera y habla de su enfermedad autoinmune, Gaby Mellado revela sus malas experiencias con Ana Brenda Contreras, el resumen del Exatlón CUP y las picosas revelaciones de Los curiosos de la calle. Además, La revelación de los críticos de La Granja VIP, el cuarto participante de La Academia VLA y mucha diversión.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×