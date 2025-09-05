Venga La Alegría | Programa 5 de septiembre Parte 2 | Se revelan a los críticos de La Granja VIP y el cuarto participante de La Academia VLA, segunda temporada

Mane de la Parra reacciona a los cuestionamientos por los hijos y la luna de miel, Verónica Montes se sincera y habla de su enfermedad autoinmune, Gaby Mellado revela sus malas experiencias con Ana Brenda Contreras, el resumen del Exatlón CUP y las picosas revelaciones de Los curiosos de la calle. Además, La revelación de los críticos de La Granja VIP, el cuarto participante de La Academia VLA y mucha diversión.