Venga La Alegría | Programa 6 de noviembre Parte 1 | Manelyk defiende Jawy, Pee Wee habla de Manola y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de noviembre 2025, parte 1: Gabriel Soto reacciona a la foto que compartió Geraldine Bazán, Mariana Seoane se pronuncia sobre el supuesto abuso que sufrió Juan Gabriel, Pee Wee recuerda a su papá y habla de Manola, Ludwika se deslinda de la presunta secta sexual, Chiquis presenta nuevo álbum y Manelyk defiende a Jawy. Además, lo más destacado del Exatlón, el encontronazo de Adame y ‘El Patrón’ en La Granja VIP y más.