Venga La Alegría | Programa 6 de octubre Parte 1 | Cruz Martínez habla del pleito legal con Alicia Villarreal por sus bienes

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 6 de octubre 2025, parte 1: Cruz Martínez critica los nuevos tatuajes de Alicia Villarreal con Cibad Hernández, Melenie Carmona es cuestionada por su presunto abusador, Maribel Guardia aclara si hará un collar con las cenizas de su hijo y todo sobre el primer cumpleaños de Vicente, el hijo del Capi Pérez. Además, la pasarela de vestidos con transparencias, lo que sucedió el viernes en La Academia VLA, la receta nutritiva y deliciosa, la charla con la psicóloga y mucho más.