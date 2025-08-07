Venga La Alegría | Programa 7 de agosto Parte 1 | Alejandra Guzmán y su nuevo padecimiento, Laura Zapata recuerda su pleito con Yolanda Andrade, la receta del día, la charla con especialistas, juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 7 de agosto 2025, parte 1: Alejandra Guzmán revela un nuevo padecimiento, Laura Zapata recuerda el pleito con Yolanda Andrade, Alicia Villarreal lanza advertencias a quien hable mal de ella, los mejores juegos, los especialistas, la receta de Ismael Zhu y mucha diversión.