Venga La Alegría | Programa 8 de septiembre Parte 1 | Danna revela el regalo que le hizo Shakira, todo sobre el ‘santo milenial’ y mucha diversión
Danna recibe un valioso regalo de Shakira, Pepe Aguilar asegura que Emiliano no quiere hablarle, el ‘santo milenial’, una revelación más de La Academia VLA y mucha diversión.
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de septiembre 2025, parte 1: Maribel Guardia aclara su estado de salud, Danna recibe un valioso regalo de Shakira, Pepe Aguilar asegura que Emiliano no quiere hablarle, Alejandro Fernández cancela shows por fuerte enfermedad, el ‘santo milenial’ y una revelación más de La Academia VLA. Además, la receta, la pasarela y el resumen de Rosario Tijeras 4.
