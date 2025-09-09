¡Video comprometedor! Aseguran que Joe Jonas probó sustancias ilícitas previo a subir al escenario

Por obviedad de razones el video que circuló en redes sociales con este famoso cantante causó bastante conmoción para todos los seguidores. En un espacio que se indica como “personal” una cámara grabó un momento donde Joe Jonas se prepara para saltar al escenario, pero de una manera que incluso raya en lo ilegal. Pero a las pruebas se remite uno y aquí está el video.

¿Joe Jonas consume sustancias ilícitas?

Los Hermanos Jonas son uno de los conjuntos musicales más importantes de la música pop en los años recientes. Aunque se separaron durante unos años, volvieron en el 2019 y siguen lanzando música. Sin embargo, las noticias musicales no son el núcleo de este espacio, sino que hay una polémica pues parece que Joe Jonas está inhalando algo tras bambalinas.

Tras la viralización del video los usuarios de las redes sociales no se detuvieron y se pusieron manos a la obra para especular acerca de algo que se percibe de manera clara. Por ello, todos están a la espera de algún comunicado de la banda o del artista en solitario pero al momento ninguna de las dos opción se concretó.

¿Qué dicen las personas en redes sociales sobre Joe Jonas?

El video claramente refleja que el artista está limpiándose las fosas nasales. Allí utiliza lo que parece ser un trapo-toalla que utiliza para despejar algo que le incomodaba para respirar. Al final, los cantantes requieren de limpieza total para mantener su respiración impecable a la hora de entonar.

Sin embargo otros no dudaron en asegurar que claramente se percibe una inhalación de algún material prohibido, justamente previo al inicio de su participación en una pieza musical. Por ello, la conversación se hizo bastante intensa entre una postura y la otra. Pero, al momento solamente queda especular en una pieza videográfica que hizo eco en las horas recientes.

