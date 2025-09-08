Venga La Alegría | Programa 8 de septiembre Parte 2 | Emiliano Aguilar le ‘refresca la memoria’ a Pepe Aguilar, el estado de salud de Anel, Alfredo Adame se confirma para La Granja VIP y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 8 de septiembre, parte 2: Emiliano Aguilar arremete contra Pepe Aguilar y le ‘refresca la memoria’, el estado de salud de Anel tras el conato de infarto que sufrió, las declaraciones de Alfredo Adame rumbo a La Granja VIP y la revelación de Ana Sophia como participante de La Academia VLA. Además, las predicciones de Margarita McKenzie, el resumen de la Final del Exatlón CUP, el Sin Palabras y mucho más.