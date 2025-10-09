Venga La Alegría | Programa 9 de octubre Parte 1 | La épica despedida de Chayanne a sus ‘hijos’ mexicanos, el cumpleaños de Ángela Aguilar y más
Chayanne hace una despedida épica para sus ‘hijos’, el cumpleaños de Ángela Aguilar, las canciones que se interpretarán en la Gran Final de La Academia VLA y mucho más.
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de octubre 2025, parte 1: Chayanne triunfa en la CDMX y hace una despedida épica para sus ‘hijos’ mexicanos, el cumpleaños de Ángela Aguilar, la salida de Kalima del musical Ni Tú ni Yo, la ‘huída’ de Marina de Tavira al evitar preguntas de Diego Luna y la reacción de Alma Cero al ser cuestionada por el ‘maquillaje’ de su esposo. Además, las canciones que se interpretarán en la Gran Final de La Academia VLA, la filosofía de Daniel Habif que ha ayudado a millones y mucho más.
