Venga La Alegría | Programa 9 de septiembre Parte 1 | Emiliano Aguilar confiesa por qué no habla con Ángela Aguilar, las declaraciones de Susana Zabaleta y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de septiembre 2025, parte 1: Emiliano Aguilar confiesa por qué no habla con Ángela Aguilar, la hija de Dulce se preocupa por un supuesto fideicomiso millonario, Ricardo Pérez alza la voz por Susana Zabaleta ante los cuestionamientos de Ángela Aguilar y el reencuentro de Cynthia Klitbo con Carla Estrada. Además, la nueva participante de La Academia VLA, el resumen de Rosario Tijeras 4, la receta, los rituales, la charla con especialistas y mucho más.