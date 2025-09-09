Venga La Alegría | Programa 9 de septiembre Parte 2 | Las expectativas por la presentación de Nodal en Morelia, la aparición en televisión de Jezzini o Zinni y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de septiembre, parte 2: La advertencia de jitomatazos a la presentación de Nodal en Morelia, la revelación de Jezzini o Zinni, la spolémicas de coqueteos, el resumen del Exatlón Draft y mucha diversión. Además, el ‘final de la pasión’ en la Mesa de Sexo, las polémicas por coqueteos en el trabajo, el Sin Palabras y más.