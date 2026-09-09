Venga La Alegría | Programa 9 de septiembre 2026 Parte 2 | La que se armó con Pascal y Kevyn Bicolor en La Granja VIP y mucho más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de septiembre 2026, parte 2: El primer concierto de Jorge Medina y Josi Cuen en el Auditorio Nacional, el reportaje de Tabata Jalil; los perturbadores videos de un presunto secuestro y de un asalto en Ecatepec, explicados Con Peras y Manzanas; confesiones los conductores en El Club de los Corazones Rotos y los mejores momentos del Exatlón. También, el pleito que se armó entre Pascal y Kevyn Bicolor en La Granja VIP. Además, jugamos Sin Palabras, La Productora Dijo y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!