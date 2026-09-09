Venga La Alegría | Programa 9 de septiembre 2026 Parte 1 | El último adiós a Chucho Gallegos, el pleito de Azalia y Rafa Mercadante en La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 9 de septiembre 2026, parte 1: Alex Fernández revela nuevos miembros de la Dinastía Fernández, Rafa González rompe el silencio tras ser acusado de violencia, Adal Ramones compartió cómo recibió una importante noticia de su esposa, el último adiós a Chucho Gallegos, aprendimos sobre el taichí y el chi kung e hicimos cupcakes de pozole.

También, Violeta Isfel habló de la depresión que sufrió, los experimentos de Inter ¿Neta?, Diego Boneta revela que lo siguen confundiendo con Luis Miguel, la receta de pozole negro y Patricio Cabezut rompió el silencio sobre el proceso legal que enfrenta. Además, el reportaje de Víctor Landeros, yoga facial, las aventuras de Lauro y los mejores momentos de La Granja VIP del 8 de septiembre 2026. ¡Venga La Alegría!