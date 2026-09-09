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Alex Fernández anuncia el lanzamiento musical de un nuevo miembro de la dinastía: “Está súper emocionada”

Alex Fernández anuncia el lanzamiento musical de su hermana América y comparte que su hija Mía también lleva la música en las venas.

Alex Fernández confirma el lanzamiento musical de otro miembro de la dinastía: América. El cantante nos comparte que su hija Mía también lleva la música en las venas y nos cuenta cómo es que la paternidad le cambió la vida; pero ¿hay planes de agrandar la familia? Esto respondió.

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