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Adriana Lavat, agradecida con la vida, tras el cuadro de fibromialgia que sufrió hace algunos años

Adriana Lavat celebró su cumpleaños y se mostró agradecida con la vida, pese al cuadro de fibromialgia que afectó su salud hace algunos años.

Adriana Lavat celebró su cumpleaños y se mostró agradecida con la vida, pese al cuadro de fibromialgia que afectó su salud hace algunos años. La artista nos cuenta que se alejó de la actuación y se dedicó a escribir una película; además de ponernos al tanto de la carrera de su hijo.

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