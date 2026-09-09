Adriana Lavat, agradecida con la vida, tras el cuadro de fibromialgia que sufrió hace algunos años
Adriana Lavat celebró su cumpleaños y se mostró agradecida con la vida, pese al cuadro de fibromialgia que afectó su salud hace algunos años.
Adriana Lavat celebró su cumpleaños y se mostró agradecida con la vida, pese al cuadro de fibromialgia que afectó su salud hace algunos años. La artista nos cuenta que se alejó de la actuación y se dedicó a escribir una película; además de ponernos al tanto de la carrera de su hijo.