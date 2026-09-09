"¡Eres un incongruente!": Pascal EXPLOTA contra Kevyn Contreras en La Granja VIP y le hace una dura advertencia
Los reclamos de Pascal subieron tanto de nivel, que hasta Fer Lozada tuvo que intervenir para pedirle que se calmara y todo siguiera tranquilo en La Granja VIP
Siguen los problemas entre Pascal Nadaud y Kevyn Contreras, quienes ya están teniendo fuertes discusiones por las actividades en La Granja VIP. Y a pesar de que ambos habían acordado estar tranquilos, el atleta volvió a echarle en cara a su compañero que no les está ayudando con las tareas de peones y le advirtió que, si quiere que hagan las paces y estén bien, tiene que cambiar de actitud y volverse más colaborativo.