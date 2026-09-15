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"¡Enorme cantante!”, Lupita D’Alessio se desvive en elogios hacia Danna por Mentiras All Stars

Tras su participación en Mentiras All Stars, Lupita D’Alessio llenó de elogios a Danna, quien dio vida al papel de ‘Yuri’. Aquí todos los detalles.

Lupita D’Alessio elogió a Danna por su participación en Mentiras All Stars, donde dio vida a ‘Yuri’, destacando sus capacidades histriónicas y vocales. Cabe mencionar que ‘La Leona Dormida’ se limitó a hablar de la actuación de Danna, dejando de lado al resto del elenco. Aquí los detalles.

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