¿Qué hay detrás del vestuario de las conductoras de Venga La Alegría Fin de Semana?: Lo que no ves en TV

En Benditas Mujeres, Esmeralda Ugalde y Olga Mariana presentan a Mati, diseñadora de vestuario; América Lara y Fernanda Mendoza, asistentes de vestuario, quienes son las responsables de que nuestras conductoras de Venga La Alegría Fin de Semana luzcan espectacular en la televisión abierta mexicana.

