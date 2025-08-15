inklusion logo Sitio accesible
¿Qué hay detrás del vestuario de las conductoras de Venga La Alegría Fin de Semana?: Lo que no ves en TV

Esmeralda Ugalde y Olga Mariana nos muestran el rostro de las personas que se encuentran a cargo de su vestuario para lucir espectaculares en Venga La Alegría Fin de Semana.

En Benditas Mujeres, Esmeralda Ugalde y Olga Mariana presentan a Mati, diseñadora de vestuario; América Lara y Fernanda Mendoza, asistentes de vestuario, quienes son las responsables de que nuestras conductoras de Venga La Alegría Fin de Semana luzcan espectacular en la televisión abierta mexicana.

