¿Qué hay detrás del vestuario de las conductoras de Venga La Alegría Fin de Semana?: Lo que no ves en TV
Esmeralda Ugalde y Olga Mariana nos muestran el rostro de las personas que se encuentran a cargo de su vestuario para lucir espectaculares en Venga La Alegría Fin de Semana.
En Benditas Mujeres, Esmeralda Ugalde y Olga Mariana presentan a Mati, diseñadora de vestuario; América Lara y Fernanda Mendoza, asistentes de vestuario, quienes son las responsables de que nuestras conductoras de Venga La Alegría Fin de Semana luzcan espectacular en la televisión abierta mexicana.
