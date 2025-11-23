Tarde de música en La Granja VIP con Sergio Mayer Mori: ¡hasta Alfredo Adame tuvo canción!

Desde La Bea hasta Kike Mayagoitia, varios de los concursantes de La Granja VIP tuvieron la oportunidad de demostrar cuánto talento tienen para la improvisación musical y la composición de canciones... ¡hubo mensajes con la guitarra de Sergio Mayer Mori para todos, hasta para Alfredo Adame!

¿Qué canciones compusieron las celebridades este sábado en La Granja VIP?

Este viernes, Sergio Mayer Mori entró al entrevistadero para recibir su guitarra de vuelta y que le asignaran una misión muy delicada: componerle una canción a su hija Mila por su cumpleaños.

Aún no sabemos si Mayer podrá tener una canción lista para su hija para la Gala de este domingo, pero lo cierto es que la presencia de la guitarra en La Granja VIP fue vista con muy buenos ojos por parte de todos los concursantes porque sólo así pudo romperse el tedio del sábado, día que todos ocupan para descansar.

La tarde de este 22 de noviembre, lo que inició como unos simples rasgueos para atrapar melodías al aire terminó en un auténtico concierto en el que todos participaron: primero La Bea comenzó a cantarle al Patrimonio y, después, inventó una letra para invitar a los fans a votar por Teo para salvarlo.

Kim Shantal, por otro lado, hizo reír a todos cuando improvisó una canción para la palabra "Bastón", mientras que Teo se puso en modo romántico y le dedicó una composición a Kike Mayagoitia que dejó a todos con la boca abierta... ¡La Bea hizo reír a todos con su canción para Sergio Mayer Mori en la que lo invitó a animarse!

El momento más divertido de la tarde de bohemia llegó cuando Alfredo Adame tuvo no una, sino dos canciones compuestas por La Bea y Lis Vega, quienes con su estilo especial le pidieron que dejara de ser tan polémico... ¡hubo para todos, hasta para Eleazar Gómez y "El Patrón" !

¿Cuál canción te gustó más? ¡Todas están disponibles en las redes sociales de La Granja VIP para que te unas al chisme más relax del finde!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: