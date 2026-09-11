“Cuidado con Natalia": Mono Osuna revela la fuerte advertencia que le hicieron antes de La Granja VIP
Los Granjeros están dudando de Natalia Alcocer y no saben si terminará aliándose con Niurka, en especial ahora que Mono les contó por qué desconfía de ella.
Las alianzas ya están formándose en La Granja VIP Segunda Temporada y una de las más fuertes, es la de Mono Osuna con Manelyk, Kunno, Bebeshita y Azalia. Y con el fin de proteger a su nuevo equipo, el campeón de Exatlón México les contó que justo antes de entrar al reality, su esposa le advirtió que tuviera mucho cuidado con Natalia Alcocer, por lo que si bien en estos días le ha caído bien, está siendo precavido y observa todas sus actitudes,