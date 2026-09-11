“Ni actúa, ni cocina": José Manuel Figueroa ARREMETE contra Ninel Conde

En el encuentro con los medios, José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastian, habló sobre el tema de la posibilidad de ser demandado legalmente por Ninel Conde y deja claro que no tiene miedo y llegará a las últimas consecuencias, por otra parte, confesó que quiere el bienestar para su sobrino José Julián y espera que Imelda Tuñón busque ayuda.