“Ni actúa, ni cocina": José Manuel Figueroa ARREMETE contra Ninel Conde
Sin tapujos, José Manual Figueroa reveló la fuerte razón por la que no hizo una familia con Ninel Conde y dijo que su padre siempre pensó que ella “no era lo suficiente” para él.
En el encuentro con los medios, José Manuel Figueroa, hijo del fallecido Joan Sebastian, habló sobre el tema de la posibilidad de ser demandado legalmente por Ninel Conde y deja claro que no tiene miedo y llegará a las últimas consecuencias, por otra parte, confesó que quiere el bienestar para su sobrino José Julián y espera que Imelda Tuñón busque ayuda.