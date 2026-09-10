Venga La Alegría | Programa 10 de septiembre 2026 Parte 2 | Lo de Mane, Rafa y Kunno en la Asamblea de La Granja VIP, los mejores juegos y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 10 de septiembre 2026, parte 2: La entrevista con Steve Buscemi y Parker Posey de “Wild Horse Nine”, Luis Felipe Tovar defiende a Candela Márquez y lanza un intrépido mensaje y todo lo que ocurrió en la Asamblea de La Granja VIP.

También, la presentación oficial de Rafa Márquez como DT de la Selección Azteca y lo más destacado del Exatlón. Además, jugamos El Reto, Sin Palabras y Desconectados. ¡Venga La Alegría!