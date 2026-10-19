¡Ya planean su despedida! Esto revelaron Angélica María y Enrique Guzmán

El pasado viernes, Angélica María y Enrique Guzmán, conquistaron al público de la CDMX con un recorrido musical por sus más grandes éxitos. Minutos antes de salir al escenario, Enrique Guzmán reveló si se ha hecho cambios estéticos y Angélica María se mostró ansiosa por comenzar su show. ¡Ojo a la despedida que ya planean Angélica María y Enrique Guzmán!