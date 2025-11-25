inklusion logo Sitio accesible
¿Ni fraude ni amaño en Miss Universo? Raúl Rocha Cantú responde a los fuertes señalamientos

Raúl Rocha Cantú, copropietario y presidente de la organización Miss Universo, negó las acusaciones de fraude en la elección de Fátima Bosch como Miss Universo 2025.

Raúl Rocha Cantú, copropietario y presidente de la organización Miss Universo, negó rotundamente las acusaciones de fraude en la elección de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025. Entre otras cosas, negó relaciones previas al concurso con la familia Bosch. Aquí todos los detalles.

