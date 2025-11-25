inklusion logo Sitio accesible
Ofertón en Elektra: está en menos de 800 pesos esta maleta super resistente y hay en muchos colores

Elektra acaba de publicar una oportunidad irresistible para todos los viajeros, con un equipaje que está disponible por un precio más que accesible.

Ana André
Si necesitas una maleta nueva para tus próximos viajes, Elektra acaba de lanzar una oferta que vale la pena aprovechar. Una maleta súper resistente, práctica y disponible en varios colores bajó su precio a menos de 800 pesos, convirtiéndose en una opción accesible y funcional para cualquier viajero. Ya sea para escapadas cortas o vacaciones largas, esta promoción llega en el momento perfecto para renovar tu equipaje.

En su sitio web, la popular tienda acaba de publicar una carry on a tan solo $799, cuando anteriormente se vendía a $1,999. Este producto estrella entre los viajeros está disponible en una variedad de colores vibrantes, como azul, negro, plata y oro rosa, ideales para adaptarse a tu estilo y preferencias personales.

Las principales características de esta maleta resistente

Con un sistema de doble rueda giratoria 360°, este equipaje de mano es fácil de mover y sin esfuerzo, incluso en superficies irregulares. Además, cuenta con un asa telescópica que se ajusta a la altura que necesites y un mango ergonómico con botón liberador para mayor comodidad, según explicaron en el portal de Elektra.

La maleta es super resistente y hay en muchos colores

Por otra parte, esta maleta está hecha de material ABS resistente al impacto y ligero, por lo que es ideal para proteger tus pertenencias sin añadir peso adicional a tu bolso. Asimismo, tiene una capacidad generosa y práctica para que puedas llevar todo lo que necesites para tus viajes.

Esto debes tener en cuenta antes de comprar una maleta

  • Tamaño y capacidad: deberás elegir el tamaño según el tipo de viaje (cabina/mediana/grande)
  • Material y resistencia: pueden ser rígidas o blandas. Pero si viajas mucho, prioriza materiales resistentes y de buena calidad.
  • Peso de la maleta: cuanto más liviana sea, más peso disponible tendrás para tus cosas. Las aerolíneas suelen ser estrictas con los kilos.
  • Ruedas: siempre revisa que las ruedas sean robustas y giren bien.
  • Seguridad: deberás fijarte que tenga una cerradura TSA (ideal para vuelos internacionales) y cierres reforzados y resistentes.
  • Organización interna: los compartimentos facilitan el armado.
  • Diseño y visibilidad: un color llamativo o un diseño particular hace más fácil identificarla en la cinta de equipaje.
