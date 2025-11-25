Ofertón en Elektra: está en menos de 800 pesos esta maleta super resistente y hay en muchos colores

Si necesitas una maleta nueva para tus próximos viajes, Elektra acaba de lanzar una oferta que vale la pena aprovechar. Una maleta súper resistente, práctica y disponible en varios colores bajó su precio a menos de 800 pesos, convirtiéndose en una opción accesible y funcional para cualquier viajero. Ya sea para escapadas cortas o vacaciones largas, esta promoción llega en el momento perfecto para renovar tu equipaje.

En su sitio web, la popular tienda acaba de publicar una carry on a tan solo $799, cuando anteriormente se vendía a $1,999. Este producto estrella entre los viajeros está disponible en una variedad de colores vibrantes, como azul, negro, plata y oro rosa, ideales para adaptarse a tu estilo y preferencias personales.

Las principales características de esta maleta resistente

Con un sistema de doble rueda giratoria 360°, este equipaje de mano es fácil de mover y sin esfuerzo, incluso en superficies irregulares. Además, cuenta con un asa telescópica que se ajusta a la altura que necesites y un mango ergonómico con botón liberador para mayor comodidad, según explicaron en el portal de Elektra.

Por otra parte, esta maleta está hecha de material ABS resistente al impacto y ligero, por lo que es ideal para proteger tus pertenencias sin añadir peso adicional a tu bolso. Asimismo, tiene una capacidad generosa y práctica para que puedas llevar todo lo que necesites para tus viajes.

Esto debes tener en cuenta antes de comprar una maleta