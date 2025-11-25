Qué significa que una persona adulta duerma abrazada de un peluche, según la psicología

El dormir abrazado de un peluche a una edad adulta puede ser más común de lo que parece, pues varios optan por utilizarlo para poder conciliar el sueño. Pese a que este hábito puede generar burlas, el hacerlo reduce el estrés y mejora el descanso, según la psicología, la cual también reveló el significado de utilizar muchas pulseras en un mismo brazo.

De acuerdo con el portal Vanitatis El Confidencial, diversos estudios psicológicos revelan que el tener contacto con un objeto familiar favorece a la relajación y a mejorar la calidad del sueño. Por ello, el peluche se convierte en calma y seguridad para que a las personas les reduzca la ansiedad, las cuales tiene 2 rasgos en común. ¿Te identificas?

IA El dormir abrazado de un peluche reduce el estrés y mejora a la calidad del sueño

Los adultos que duermen con un peluche tienen una familiaridad con este objeto, que se puede traducir a estar lejos de los seres queridos. Algunos de ellos son los que por alguna u otra razón tuvieron que mudarse lejos de los que más ama y para sentirse seguros optan por hacerlo abrazado de un juguete.

Dormir con un peluche, según un enfermero especialista

Jorge Ángel es un enfermero que se ha vuelto viral en la plataforma de TikTok, donde comparte sus experiencias y consejos acerca de la salud. Entre uno de sus videos dijo que es de lo más común que los adultos duerman con un peluche, aunque hay otros que optan por hacerlo con amuletos o fotografías.

“Diversos estudios han demostrado que tener un objeto familiar o u símbolo emocional hace que aumente la relajación, favorece la calidad del sueño, reduce el estrés y la ansiedad. Te da calma y seguridad. No solo pasa con los peluches, también con amuletos, fotografías, aunque sea algo, muchas veces, psicológico”, dijo el especialista en su red social.

Aunque el dormir abrazado de un peluche en la vida adulta pueda ser motivo de broma, los especialistas ya comprobaron que tiene sus beneficios, sobre todo en la cuestión del descanso.