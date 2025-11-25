Qué significa que tu perro duerma boca arriba todo el tiempo: esto dicen los veterinarios

Si tu perro suele dormir boca arriba, con las patas al aire y el abdomen totalmente expuesto, no es casualidad. Aunque pueda parecer solo una postura divertida, los veterinarios señalan que esta posición dice mucho sobre su bienestar físico y emocional. Desde niveles de confianza hasta señales de comodidad o regulación de temperatura, dormir así puede revelar aspectos importantes sobre cómo se siente tu mascota en casa.

De acuerdo a la experta Zazie Todd en su libro Wag, que tu perro duerma con el vientre expuesto es una señal de confianza total. "Es una postura vulnerable que solo adoptan cuando están muy tranquilos y se sienten protegidos en su entorno", asegura.

A su vez, desde la American Kennel Club mencionaron que este comportamiento suele ser sinónimo de comodidad extrema. "Cuando un perro elige esta posición para dormir, generalmente indica que se siente seguro, relajado y libre de amenazas", explicaron.

Otros motivos por los que a tu perro les gusta descansar boca arriba

Por otra parte, expertos también dieron a conocer otras razones posibles por las que tu mascota elige esta posición para dormir, entre las que nombraron:



Regulación de la temperatura: la parte del cuerpo que menos pelo tiene es el abdomen. Al dormir boca arriba, el perro libera calor más fácilmente. Esto suele verse mucho en días calurosos o en perros que tienden a sentir calor.

la parte del cuerpo que menos pelo tiene es el abdomen. Al dormir boca arriba, el perro libera calor más fácilmente. Esto suele verse mucho en días calurosos o en perros que tienden a sentir calor. Personalidad tranquila o juguetona: los perros más confiados, sociables o despreocupados suelen adoptar posturas más “abiertas” al dormir. También puede indicar una actitud alegre y relajada.

los perros más confiados, sociables o despreocupados suelen adoptar posturas más “abiertas” al dormir. También puede indicar una actitud alegre y relajada. Comodidad y relajación total: esta posición permite que sus músculos se relajen por completo. Los perros duermen así cuando alcanzan un estado profundo de descanso.

SeventyFour/Getty Images Perros

Veterinarios aseguran que no debes preocuparte

Aunque a veces los dueños se preocupan al ver a sus perros mucho tiempo descansando en esa pose, los especialistas aseguran que no deben temer, ya que no es señal de problema (en la mayoría de los casos).

Que duerman así generalmente no indica dolor ni enfermedad. Más bien, es un gesto de comodidad. Solo sería importante observar si presenta otros signos extraños como dificultad para moverse, quejidos, cambios abruptos de comportamiento o sueño inquieto.