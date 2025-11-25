Director de Miss Universo revela por qué Costa de Marfil no tenía oportunidades de ganar el certamen

La polémica en Miss Universo 2025 todavía no termina, a pesar de que la mexicana Fátima Bosch se llevó la corona este año. Muchos consideraron que Miss Costa de Marfil debió ganar el reconocimiento y hasta un juez acusó a la ceremonia de fraude. Sin embargo, el director de la organización, Raúl Rocha, desmintió estas versiones y reveló por qué Olivia Yacé no fue elegida.

Según explicó, la modelo obtuvo el quinto lugar porque lo merecía y no la coronaron porque el certamen no solo evalúa la belleza, sino también otros factores, como sus respuestas al jurado y su capacidad para viajar por el mundo para reunirse con personalidades importantes, como presidentes y príncipes. “Este fue un factor determinante para que la representante de Costa de Marfil no fuera seleccionada”, dijo en entrevista con Adela Micha.

Explicó que los ciudadanos de ese país de África Occidental necesitan visa para ingresar a más de 175 naciones, un trámite que requiere tiempo y limita la agenda del título.

(INSTAGRAM @missuniverse) Raúl Rocha condenó la agresión en contra de la mexicana Fátima Bosch.

Luego, agregó: “Queremos que sea Universe, la que más viaje y tenga contacto con la gente en el mundo; y si le piden visa en 175 países, está medio difícil, ¿no?”.

Finalmente, señaló que en la ceremonia de Miss Universo 2025 no hubo fraude y afirmó que él mismo despidió al juez Omar Harfouch, quien denunció a los directivos, acusándolos de planear el evento y llevar a la mexicana a la final por supuestos negocios con su padre.

¿Quién es Miss Costa de Marfil 2025 y por qué es tendencia?

Olivia Yacé es Miss Costa de Marfil 2025; sin embargo, la modelo renunció a su título por cuestiones “morales e ideales” . Aunque muchos creen que lo hizo por haber perdido ante Fátima Bosch, ella felicitó a la ganadora en su propio comunicado.

(Instagram @olivia.yace @fatimaboschfdz) Olivia Yacé y Fátima Bosch llegaron a la final de Miss Universo 2025, pero la mexicana ganó.

“Mi mayor deseo es ser un modelo para la nueva generación, especialmente para las jóvenes. Las animo a superar sus límites, caminar con confianza en espacios donde crean que no pertenecen y abrazar con orgullo su identidad”, expresó.