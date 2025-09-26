inklusion logo Sitio accesible
¿Se molestó? Así reaccionó Christian Nodal cuando le gritaran el nombre de Cazzu durante un concierto en Monterrey

Christian Nodal reaccionó visiblemente molesto cuando varios asistentes a su concierto en Monterrey comenzaron a gritar el nombre de Cazzu. Aquí los detalles.

Christian Nodal reaccionó visiblemente molesto cuando varios asistentes a su concierto en Monterrey comenzaron a gritar el nombre de Cazzu. Ante la situación, el cantante de regional mexicano aseguró que Ángela Aguilar es parte de su show, pero dio a entender que no habrían condiciones para que ella apareciera aquella noche. Aquí los detalles.

