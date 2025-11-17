Erika Buenfil reacciona al proceso legal que enfrenta Inés Gómez Mont
Tras el revuelo que desató Inés Gómez Mont al revelar la identidad del padre del hijo de Erika Buenfil, ‘La reina del TikTok’ fue cuestionada sobre el proceso legal que enfrenta la conductora.
TV Azteca
Tras el revuelo que desató Inés Gómez Mont al revelar la identidad del padre del hijo de Erika Buenfil, ‘La reina del TikTok’ fue cuestionada sobre el proceso legal que enfrenta la conductora. Por otra parte, aplaudió el éxito que ha logrado Eiza González en Hollywood.
Galerías y Notas Azteca UNO