Así recordó Macaria a Octavio Ocaña años después de su polémico fallecimiento

Macaria celebra que la familia de Octavio Ocaña siga peleando por justicia tras las inconsistencias de su caso. Además, la consagrada actriz aprovechó el momento para contar cómo recuerda al fallecido actor y resaltó sus virtudes. Aquí los detalles.

