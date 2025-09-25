“Hay que hacer el testamento... dejarle los menos problemas a la familia”, Regina Murguía reflexiona tras el complicado episodio que atraviesa
Regina Murguía, quien se recupera satisfactoriamente, compartió que este complicado episodio la hizo reflexionar para dejar su testamento y sus asuntos legales en orden. Además, actualizó la información sobre su estado de salud y reveló cómo se siente emocionalmente.
