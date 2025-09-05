inklusion logo Sitio accesible
¿Superarán sus diferencias? ¡Así revelaron a Ferka y a Rey Grupero como críticos de La Granja VIP!

¡Sin filtros y sin máscaras! Ferka y Rey Grupero, quienes tienen una interesante trayectoria en realities, se unen a La Granja VIP como críticos. ¿Barcos o exigentes? ¿Qué rol tomarán en el prometedor reality? ¡Checa lo que nos contaron!

La Granja VIP
