¿Superarán sus diferencias? ¡Así revelaron a Ferka y a Rey Grupero como críticos de La Granja VIP!
¡Sin filtros y sin máscaras! Ferka y Rey Grupero, quienes tienen una interesante trayectoria en realities, se unen a La Granja VIP como críticos. ¿Barcos o exigentes? ¿Qué rol tomarán en el prometedor reality? ¡Checa lo que nos contaron!
