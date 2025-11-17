inklusion logo Sitio accesible
¡Teo enfrenta a Adame y Sergio estalla! Revive lo más destacado de La Granja VIP!

TV Azteca

Mientras Teo enfrentó a Adame tras ver el revelador video antes de regresar a La Granja VIP, Sergio Mayer Mori no ocultó su molestia luego de que Adame tratara de dejarlo como ‘el malo’ ante los granjeros. ¡Revive lo más destacado de La Granja VIP del 16 de noviembre 2025!

La Granja VIP
